Apple приступила к тестированию денежных переводов через сообщения в iMessage. Платежи осуществляются любой дебетовой или кредитной картой при помощи Apple Pay. Об этом пишет Techcrunch.

Функция пока что доступна только в США и только для владельцев устройств с бета-версией iOS 11.2. После установки обновления в iMessage появляется кнопка Apple Pay для перевода денег. Средства можно переводить и по запросу в сообщении – если ваш собеседник отправит текст, в котором есть просьба о деньгах, пользователь может нажать сразу на это сообщение, чтобы выполнить перевод.

При первом переводе система предложит создать новую виртуальную карту Apple Pay Cash. Она использует основную карту, привязанную к айфону, чтобы осуществлять переводы и оплату при помощи Apple Pay. У новой карты будет и собственный журнал транзакций.

https://twitter.com/TechCrunch/status/927975087369633792?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ftechnology_and_media%2F08%2F11%2F2017%2F5a02bf739a7947a89a8c4432

Переводы при помощи дебетовой карты будут происходить без дополнительной платы. Если пользователь решит отправить деньги с кредитки, то транзакция пройдет с «промышленным стандартом комиссии в несколько процентов», сказали представители Apple.

Apple представила Pay Cash еще на выставке WWDC в июне 2017 года. Компания обещала, что сервис станет доступен в сентябре вместе с выходом iOS 11, однако из финальной версии операционной системы денежные переводы были убраны. С чем была связана отсрочка, представители Apple не говорят.

Apple Pay – система мобильных платежей при помощи NFC-датчика. Компания запустила ее в сентябре 2014 года вместе с выходом iPhone 6. Для оплаты товаров пользователю достаточно поднести смартфон к считывателю, приложить палец, ввести пароль или отсканировать лицо (только в iPhone X).