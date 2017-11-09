Российское государство может похвастаться множеством достижений. Причем отнюдь не голословно, а со статистикой на руках. Взять, к примеру, количество наркозависимых – незадолго до своей безвременной кончины ФСКН успела сообщить, будто в России восемь миллионов наркозависимых, причем полтора миллиона из них сидят на героине. Теперь новое откровение – оказывается, в России целая эпидемия ВИЧ. На то, что зарегистрированных больных уже больше миллиона, российской публике неожиданно открыла глаза немецкая газета. Хотя говорили об этом, конечно, давно – например, в прошлом году на заседании президиума РАН называли цифру полтора миллиона. В общем, типично российский случай, когда аврал подкрался незаметно, хоть виден был издалека. Стоит отметить, что самым популярным способом передачи вируса нынче оказался самый обычный традиционный секс. То есть эпидемия вышла за рамки стигматизированных социальных групп (геев и наркозависимых). В конце концов, последние сто лет нам обещали равенство – теперь хоть перед СПИДом все равны.

Что делать и кто виноват? Нынче часто можно слышать, что виноваты некие «мракобесы» (как, например, в популярном посте блогера Ильи Варламова). Кто же такие эти «мракобесы»? В воображении сразу всплывают люди, чьи бороды наполнены капустой, а мозги – представлениями трехвековой давности. В общем, что-то вроде депутата Милонова или депутата Поклонской (без бороды). Они, конечно, на виду, однако большая часть российской власти наполнена совсем другими людьми – вполне респектабельными и прагматичными, не отличающимися особой религиозностью (да и вообще принципиальностью). Люди эти носят западные костюмы, а в церковь ходят вслед за начальством по большим PR-праздникам. В целом эти люди походят скорее на «технократов», нежели на «мракобесов». Но именно они – сердцевина системы. Разговоры о «мракобесах», которые творят саботаж в недрах российского государства, напоминают разговоры про «перегибы на местах» времен коллективизации или «троцкистские заговоры» той же эпохи. Подразумевается, что нужно победить «мракобесов» и достучаться до «технократов». Последние обязательно организуют нам правильную борьбу с ВИЧ, медицину, благотворительность, правозащиту и прочие важные вещи. Ведь «технократы», в отличие от «мракобесов», люди разумные, договороспособные, адекватные. Нужно просто им все как следует объяснить.

Однако правда заключается в том, что все российские бедствия – плод стараний не столько редких и шумных «мракобесов», сколько многочисленных «технократов». Ведь чтобы наполнить «мракобесами» один только тридцатитысячный штат ФСКН, пришлось бы собирать их по всей России. Возьмем, к примеру, известный российский псевдо think tank – контору под названием РИСИ. Именно они пишут, что нет никакой эпидемии ВИЧ, но есть заговор СПИД-активистов, а лучшей профилактикой является «супружеская верность». С позорной доски экспертов этого заведения на нас смотрит вовсе не Милонов с капустной бородой, а вполне респектабельные граждане, кандидаты и доктора всяческих наук. Даже как-то неловко становится, когда представляешь, как длинными зимними вечерами они сочиняют свои доклады об антироссийском заговоре американского гей-лобби. И таких экспертных контор «Рога и доклады» в России великое множество – лишь бы бюджета хватало. Да, сам поворот к мнимому «консерватизму» как главной пиар-стратегии наметился не так давно – до этого нас больше десятилетия кормили сказками про «эффективных менеджеров». Все дело в том, что автократические государства (как наше) в принципе не умеют справляться с проблемами – это механизм, встроенный в самые основы автократической власти. Эффективного авторитаризма просто не бывает. И вот почему.