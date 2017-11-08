Замоскворецкий суд решил вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина на суд по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает «Медиазона».

О вызове Сечина попросил прокурор по делу. Он также пообещал оказать содействие в явке свидетеля.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил «Интерфаксу», что прокомментирует вызов в суд после получения повестки.

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Ранее по делу допросили бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова. Его называли организатором ареста Улюкаева. Феоктистов отказался давать показания в открытом режиме.

В начале сентября Сечин назвал «кретинизмом» обнародование расшифровки его беседы с Улюкаевым.

«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», – сказал он.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве $2 млн у «Роснефти». На одном из заседаний по делу огласили беседу экс-министра с главой «Роснефти», где несколько раз упоминается «корзинка с колбаской».