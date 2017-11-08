Конституционный суд Германии обязал разрешить жителям страны указывать третий пол в своих документах, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Это относится к тем людям, которые идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина.

Новые правила должны представить к концу 2018 года. В документах можно будет указать пол, отличный от мужского или женского.

Решение приняли после того, как в суд обратился интерсекс (то есть человек, пол которого нельзя однозначно определить как мужской или женский, это подтверждал хромосомный анализ). По документам он был женщиной. Во всех остальных инстанциях ему отказали.

В Германии у интерсексов указывали в документах либо «мужской пол», либо «женский пол», либо оставляли эту графу пустой.

В 2016 году Конституционный суд Германии отказался признать третий пол. Тогда в инстанцию тоже обратился интерсекс, записанный в документах как женщина. Суд постановил, что немецкое законодательство не может позволить появиться третьему полу.

По данным властей в Германии, по состоянию на 2013 год в стране жили от восьми до десяти тысяч интерсексов. Активисты утверждают, что на самом деле их около 80 тысяч.

За 2017 год это уже не первое законодательное решение в Германии, связанное с правами ЛГБТИ. В июле немецкий парламент окончательно одобрил однополые браки. До этого в Германии однополым парам разрешали заключать только гражданские союзы. Усыновлять детей таким парам запрещалось.