Овцы, как и некоторые другие животные, могут узнавать человеческие лица и даже воспринимать их под разными углами. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета. Их работу опубликовал научный журнал Open Biology.

Для эксперимента ученые показывали фото разных знаменитостей на экранах. Сначала овцам нужно было запомнить людей, поэтому им демонстрировали только одно лицо. После этого на двух экранах было уже показанное фото и новое. Если животное угадывало, то оно получало награду в виде лакомства.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=7a7MqMg2JPY

Овцам также показывали знакомые лица, но под другим углом. Напротив фотографий людей также появлялись разные объекты (футбольный шлем или газовая лампа). В среднем, в восьми из десяти случаев овцы правильно указывали лицо. Своих дрессировщиков животные узнавали всегда без каких-либо тренировок.

В исследовании ученые использовали фотографии разных знаменитостей: Барака Обамы, Эммы Уотсон, Джейка Джилленхола.

Ученые считают, что исследование может помочь более подробно изучить болезнь Гентингтона, при которой происходит нарушение конгнитивной функции. Кроме того, больным трудно определить эмоции на лице собеседника.

Это уже не первая работа, которая доказывает, что овцы способны запоминать лица. В 2001 году ученые выяснили, что эти животные могут до двух лет держать у себя в памяти изображения своих сородичей. Один из авторов исследования, комментируя открытия исследователей из Кембриджа сказал, что их итоги похожи на результат работы его команды.

Помимо овец, запоминать лица людей могут обезьяны, собаки и лошади. Последние, помимо этого, могут различать и людские эмоции.