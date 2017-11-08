Сервис онлайн-заказа такси Uber заключил контракт с NASA о разработке программного обеспечения для контроля за маршрутами летающих такси, передает Reuters.

Главный менеджер по продуктам компании Джефф Холден заявил, что Uber начнет тестировать четырехместные летающие такси в 2020 году в Лос-Анджелесе. Предполагается, что скорость летающих такси составит 200 миль в час (322 километра в час).

Холден отметил, что компания активно ведет переговоры с властями в США и Европе, чтобы получить разрешение на авиатакси.

https://www.youtube.com/watch?v=EWj9wdJRLeQ

Концепция летающего такси предполагает перемещение такси между площадками Uber Skyport. Сам проект называется Uber Elevate.

Полностью запустить проект планируют к 2023 году. Первая презентация пройдет в 2020 году в Дубае.

Uber представила концепцию развития летающих такси осенью 2016 года. В компании сообщили, что исследуют технологию вертикального взлета и посадки, чтобы летающие такси могли приземляться в условиях города.