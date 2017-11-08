В Дели до конца недели закрыли школы из-за того, что в городе резко ухудшилось состояние воздуха – в городе появился густой смог, а в некоторых его частях уровень воздушного загрязнения в десятки раз превышает допустимую норму. Об этом сообщает Reuters.

Администрация Дели, которая уже сравнивала город с «газовой камерой», до этого решила закрыть школы для детей только на среду.

Федеральные власти Индии уже приказали Дели и близлежащим штатам срочно снизить уровень загрязнения в столичном регионе, даже если для этого потребуется распылять воду с вертолетов.

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Министр окружающей среды Харш Вардхан запретил регионам рядом с Дели что-либо жечь на фермах. Они, указывает Reuters, считаются одними из самых больших загрязнителей воздуха, наравне с автомобилями и стройками.

Доктора в Дели уже объявили режим чрезвычайной ситуации. Ситуация с атмосферой в городе ухудшается, как правило, в зимние месяцы, когда из-за ветров и холодных температур загрязняющие вещества опускаются ближе к земле.

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Согласно подсчетам «Гринписа», концетрация вредных примесей достигает сейчас в Дели 710 мкг на кубический метр. Для сравнения, в Швеции этот уровень не превышает 6 мкг, в Токио – 15 мкг, в Пекине – 85.

https://twitter.com/rkarnad/status/927793407358992384?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-asia-india-41896676

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения признала Дели самым загрязненным городом мира. Каждый год из-за плохого воздуха там умирают 2,5 млн человек.