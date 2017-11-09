На днях в YouTube вышел новый документальный фильм «Перед большим взрывом – 5: Теория отсутствия границ», над которым работали Стивен Хокинг, а также физики Джеймс Хартл и Томас Хертог. В анонсе фильма в фейсбуке Хокинг напомнил про свою докторскую диссертацию, в которой он доказал, что у Вселенной есть начало. Однако теория относительности Эйнштейна, на которой основывается доказательство, не говорила о том, как именно она зародилась. В исследовании он попытался ответить на этот вопрос. Хокинг выдвигает теорию отсутствия границ. Мы посмотрели картину и составили подборку свежих высказываний ученого из фильма и не только.