Тверской районный суд отказался принять иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об этом юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов написал в фейсбуке.

«В принятии административного искового заявления отказано, поскольку оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства. Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца», – пояснила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает «Интерфакс».

Жданов заявил, что они обжалуют решение суда. Он добавил, что «иного порядка [рассмотрения иска] нет».

1 ноября Навальный объявил, что подаст в суд на президента. Претензии политика касались действий Путина, которыми, по его мнению, объясняются массовые отказы местных властей согласовывать митинги, организуемые оппозиционером в разных городах России.

В феврале 2016 года Тверской суд также отказался принять иск Навального к Путину. Жалоба тогда касалась выделения бюджетных средств компании, с которой связан муж его предполагаемой дочери. По мнению Навального, в этом прослеживался конфликт интересов.