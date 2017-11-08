Трамвай R1, который в 2014 году представил Ростех, не выйдет в серийное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по особым поручениям госкорпорации Василия Бровко.

Он рассказал, что для трамвая так и не нашли ходовую часть. Также R1 оказался слабо пригодным для ремонта. По словам Бровко, если в трамвай кто-то врежется, то непонятно, как заказывать запчасти. Производить его хотели за границей.

«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, “хайп”. Но он не вышел и не выйдет на рынок», – сказал топ-менеджер Ростеха.

При этом госкорпорация рассчитывает задействовать идеи R1 в новом проекте «Уралвагонзавода», в котором хотят модернизировать парк трамваев.

Серийный образец R1 хотели создать в 2016 году. Прототип был оснащен вайфаем, GPS, ГЛОНАСС, у него были семь камер видеонаблюдения, система кондиционирования и антибактериальные поручни. Из-за совего современного и эргономичного дизайна его прозвали «айфоном на рельсах».

https://www.youtube.com/watch?v=8OJh4WgfSBU