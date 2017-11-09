Стагнация или рост? Этот вопрос подобен гамлетовскому для современных макроэкономистов. Отличить одно от другого скоро станет совсем сложно, что затрудняет и постановку диагноза, и разработку прогнозов.

Если посмотреть на данные по США, мы обнаружим, что после мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. рост реального ВВП значительно замедлился. С 1947 по 2007 годы он составлял примерно 3,5% в год, а с 2010 по 2016-й – всего 2,1% в год. Рост в Германии замедлился меньше – с 1971 по 2007 он составлял 2,2%, а с 2010 по 2016-й – 2,05%. В России, после роста примерно на 7% в нулевые, с 2010 года получается в среднем около 1,7%.