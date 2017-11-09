К базовому набору вкусов, возможно, добавится еще один. Австралийские ученые опубликовали исследование, которое выделяет вкус углеводной пищи. Сложные углеводы обладают собственным вкусом (некоторые называют его «крахмалистым»), хотя чувствительность к нему у людей разная.

Почему это важно? Предыдущие исследования показали, что чувствительность к разным видам вкуса, определяемая генетикой, может влиять на предпочтения в еде. Как следствие – на состояние здоровья (например, защищать от ожирения или алкоголизма). Иначе говоря, человек может неосознанно формировать свой рацион, исходя из восприятия того или иного вкуса – например, сладкого или горького.

Последнее исследование показало, что в рационе людей, чувствительных к «крахмалистому вкусу», больше углеводов. Они также более склонны к полноте. Правда, вопрос о том, чем вызвана разница в восприятии – генами, образом жизни, другими факторами, – пока остается открытым.