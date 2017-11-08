Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал появление голого актера во время спектакля «Янко Круль Албанский» студентов школы-студии МХАТ. Его цитирует РИА Новости.

Мединский заявил, что в подобных случаях министерство будет вмешиваться в творческий процесс, так как государственный театр или школа-студия «должны блюсти каноны нравственности».

«Я, к счастью, не видел этого, безусловно, гениального спектакля. И вообще когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать, потому что там речь идет не то что уже о таланте, но о минимальных режиссерских и актерских способностях. Это печально на самом деле. Про этот инцидент я читал в СМИ. Скажу честно, уже запросил объяснение от ректора школы-студии МХАТ. Мне просто интересно, чему там учат детей», – заявил чиновник.

Скандал вокруг спектакля возник во время его показа на фестивале «Подиум». Преподаватель Театрального института имени Щукина Владимир Поглазов выбежал на сцену и потребовал остановить постановку, так как она напоминает творчество «одного режиссера, который сейчас под следствием».

Постановку по пьесе Ильи Зданевича «Янко Круль Албанский» ставили студенты мастерской Дмитрия Брусникина. Он отказался запрещать им ее показывать.

В июле Мединский пожаловался на то, что современные режиссеры не различают добра и зла и поэтому слишком «весело» ставят русскую классику.