Около 13 лет назад DARPA, одно из агентств американского министерства обороны, обратилось к ученым с просьбой придумать продукт, который улучшал бы работу организма солдат на поле боя. Гранты в объеме $10 млн достались Оксфордскому университету и Национальным институтам здоровья (NIH): команда биохимиков разработала кетонный эфир – жидкость, благодаря которой тело могло черпать энергию не из углеводов, жиров и белков, а из кетонов.

Кетоны – это молекулы, получающиеся из жира, который организм использует в качестве источника энергии, когда не может получить эту энергию из углеводов. Состояние, в котором тело переходит к расщеплению жира, называется кетоз. Здоровый человек может достичь его через голодание или же кетогенную диету, которая подразумевает отказ от углеводов при высоком потреблении жиров. Теперь калифорнийский стартап HVMN предлагает третий способ войти в кетоз – с помощью кетонного эфира, когда-то разработанного для армии. Напиток обещает повышение спортивных показателей, улучшение концентрации и прилив энергии. Что это такое и может ли бутылочка жидкости заставить человека быстрее бегать и сжигать лишний жир?