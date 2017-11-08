В американском штате Вирджиния 7 ноября прошли выборы губернатора и в местную Палату делегатов. Демократ Ральф Нортэм обошел республиканца Эда Гиллеспи в борьбе за губернаторское место. Но это была не единственная победа Демократической партии в штате: трансгендер Даника Роэм обошла по итогам голосования многолетнего члена законодательного собрания Роберта Маршалла. Во время кампании политик-республиканец неоднократно критиковал Роэм и подчеркивал, что он главный гомофоб штата. Republic рассказывает их историю противостояния.
- 73-летний Маршал был членом Палаты делегатов 13 лет. Он, в частности, предлагал закон, по которому туалеты можно использовать строго в соответствии с указанным в документах полом. Но эта инициатива никуда не прошла. Республиканец достаточно пренебрежительно отзывался о Роэм: он обращался к ней только в мужском роде. Помимо этого, он даже отказался дебатировать со своей соперницей.
- Желая победить на выборах, Маршал использовал достаточно грязную тактику. Газета Washington Post писала, что он стоял за кампанией, развернувшейся против Роэм: в штате начали рассылать листовки о ней, в которых делался акцент на ее смене пола. На агитации также было написано, что Роэм «хочет, чтобы детсадовцам преподавали трансгендеризм» (она выступала на местной радиостанции и говорила о том, что поддержит преподавание детям гендерной идентичности).
- Роэм, 34-летней журналистке, все равно удалось собрать в три раза больше пожертвований для своей кампании, чем Маршалу – $500 тысяч. В тот день, когда президент США Дональд Трамп пообещал запретить трансгендерам служить в армии, она получила $52 тысячи.
- Роэм (при рождении у нее было имя Принс Виллиам Канти) родилась в городе Манассасе (Вирджиния), ходила в католическую школу. После колледжа стала работать в разных газетах. В 2013 году она сменила имя и начала гормональную терапию. Роэм – поклонница тяжелой музыки и даже долгое время пела в трэш-метал группе. Эту часть биографии Маршал тоже пытался использовать во время своей предвыборной агитации.
https://twitter.com/Hannah_McDona1d/status/927905828576923648
- Теперь Роэм станет первым открытым трансгендером, которого избрали в законодательный орган американского штата, хотя в истории США это уже не первый такой случай. В 2012 году кандидата-трансгендер победил на выборах в Нью-Гэмпшире, но так и не занял должность. В 90-х в Массачусетсе в законодательный орган тоже избрали трансгендера, но он скрывал свою гендерную принадлежность.
- В Вирджинии, как и в Нью-Джерси, демократы победили на фоне недовольства Трампом. Итоги голосований в штатах могут отразиться на выборах в Конгресс, которые пройдут в 2018 году.