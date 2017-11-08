В американском штате Вирджиния 7 ноября прошли выборы губернатора и в местную Палату делегатов. Демократ Ральф Нортэм обошел республиканца Эда Гиллеспи в борьбе за губернаторское место. Но это была не единственная победа Демократической партии в штате: трансгендер Даника Роэм обошла по итогам голосования многолетнего члена законодательного собрания Роберта Маршалла. Во время кампании политик-республиканец неоднократно критиковал Роэм и подчеркивал, что он главный гомофоб штата. Republic рассказывает их историю противостояния.

73-летний Маршал был членом Палаты делегатов 13 лет. Он, в частности, предлагал закон, по которому туалеты можно использовать строго в соответствии с указанным в документах полом. Но эта инициатива никуда не прошла. Республиканец достаточно пренебрежительно отзывался о Роэм: он обращался к ней только в мужском роде. Помимо этого, он даже отказался дебатировать со своей соперницей.

Желая победить на выборах, Маршал использовал достаточно грязную тактику. Газета Washington Post писала, что он стоял за кампанией, развернувшейся против Роэм: в штате начали рассылать листовки о ней, в которых делался акцент на ее смене пола. На агитации также было написано, что Роэм «хочет, чтобы детсадовцам преподавали трансгендеризм» (она выступала на местной радиостанции и говорила о том, что поддержит преподавание детям гендерной идентичности).

Роэм, 34-летней журналистке, все равно удалось собрать в три раза больше пожертвований для своей кампании, чем Маршалу – $500 тысяч. В тот день, когда президент США Дональд Трамп пообещал запретить трансгендерам служить в армии, она получила $52 тысячи.

Роэм (при рождении у нее было имя Принс Виллиам Канти) родилась в городе Манассасе (Вирджиния), ходила в католическую школу. После колледжа стала работать в разных газетах. В 2013 году она сменила имя и начала гормональную терапию. Роэм – поклонница тяжелой музыки и даже долгое время пела в трэш-метал группе. Эту часть биографии Маршал тоже пытался использовать во время своей предвыборной агитации.

https://twitter.com/Hannah_McDona1d/status/927905828576923648