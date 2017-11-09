В России в рамках реформы государственного управления предлагается официально создать касту высокопоставленных чиновников. С такой идеей выступили специалисты РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте), пишет в номере от 9 ноября газета «Ведомости».

По мнению экспертов, в ранге государственных служащих должны остаться в основном те чиновники, кто принимает ключевые решения, все остальные будут работать в условиях, «приближенных к бизнесу». У тех же, кто попал в «касту избранных», будут как дополнительные льготы и гарантии, так и высокая ответственность наряду со значительными ограничениями.

Эксперты РАНХиГС также считают, что мотивация высших чиновников должна быть связана с «ожиданием служения обществу». Что касается оплаты труда, она предполагает существенные надбавки к зарплате «за счет вывода обеспечивающих функций на аутсорсинг». У «нечиновников» мотивацию и оплату труда планируется максимально приблизить к рыночным условиям, а премии напрямую привязать к эффективности работы.

В распоряжении «Ведомостей» также оказался вариант реформы госуправления, предложенный Министерством экономического развития президенту Владимиру Путину (на документе имеется его резолюция «согласен»). По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в министерстве следует создать «плоские организационные структуры». Такие структуры предполагают командную работу, где все задействованные в проекте люди вне зависимости от должностей «равны и оцениваются по вкладу в проект». В результате отличившиеся на проекте специалисты впоследствии смогут «перепрыгнуть» иерархические ступени.