Рыночная стоимость Apple по итогам торгов 8 ноября впервые пробила отметку $900 млрд. После завершения сессии акции корпорации подорожали на 0,82% до $176,24, а капитализация приблизилась к $905 млрд.

Выше $900 млрд стоимость Apple уже поднималась в ходе торгов 2 ноября, однако по их итогам оказалась ниже этой отметки. Выше $800 млрд капитализация производителя iPhone поднялась в мае 2017 года.

Apple – самая большая в мире компания по рыночной стоимости. В феврале 2016 года производитель iPhone на некоторое время уступил звание самой дорогой публичной в мире компании Alphabet, управляющей структуре Google.

Для сравнения, «Роснефть», один из лидеров по капитализации среди российских организаций, 9 ноября оценивается на Московской бирже примерно в $59,5 млрд (около 3,6 трлн рублей).

Еще в марте 2015 года аналитики американской брокерской фирмы Cantor Fitzgerald предсказали, что в течение года капитализация Apple может превысить $1 трлн. В ноябре 2014 года сообщалось, что стоимость корпорации превысила капитализацию всего фондового рынка России: в июле того года стоимость производителя iPhone оценивалась в $652 млрд, а капитализация российского фондового рынка – в $531 млрд.