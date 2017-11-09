Россия заподозрила, что Индия допустила американскую делегацию на борт атомной подводной лодки Chakra (подлодка проекта 971 «Щука-Б»), которую Дели арендует у Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По словам топ-менеджера одного из предприятий судостроительной отрасли, никакой проблемы появления представителей ВМС США на подлодке нет. Он объяснил, что разобраться в ее системах без чертежей и технической документации крайне сложно. По данным сайта Strategy Page, визит американцев нарушает условия лизинга.

При этом собеседник газеты из сферы военно-технического сотрудничества считает, что в делегации были хорошо подготовленные технические специалисты, которые «какую-никакую, но информацию для себя они оттуда вынесли». Теперь с ситуацией будет разбираться вице-премьер Дмитрий Рогозин, который посетит Индию в декабре.

Источники «Коммерсанта» также рассказали, что Индия совершила еще один «недружественный акт» по отношению к России. Американская делегация ВМС посетила авианесущий крейсер Vikramaditya (бывший «Адмирал Горшков»), из-за чего российским чиновникам пришлось заявить ноту протеста. Газета отмечает, что в этом случае речь шла о собственности Индии, поэтому предъявить реальных претензий российской стороне не удалось.

По данным газеты, все эти инциденты могут негативно отразиться на отношениях Москвы и Дели в сфере военно-технического сотрудничества. Источники «Коммерсанта» сказали, что российская сторона готовит некие «ответные меры». Они могут осложнить переговоры по лизингу второй атомной субмарины.

Сейчас Chakra, которую Индия взяла у России в лизинг в 2011 году, находится на базе рядом с Вишакхапатнамом и ожидает ремонта. Подлодка попала в аварию и повредила обтекатель носовой антенны гидроакустического комплекса. Из-за этого там появилась пробоина площадью 1,5 м на 1,5 м.