Повестка главе «Роснефти» Игорю Сечину на суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева отправлена заказным письмом через «Почту России». Об этом заявила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль, передает «Интерфакс».

По ее словам, повестка отправлена на адрес «Роснефти» 8 ноября. Свидетель вызван на допрос на 13 ноября.

Адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе пояснила, что в протоколе допроса Сечина адрес «Роснефти» указан как адрес его места жительства. Она добавила, что защита «не будет доставлять повестку Сечину, так как это уже сделал суд и обещали сделать прокуроры».

Повесткой на заседание суда также вызваны первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, сотрудник ФСБ Александр Калиниченко, заместитель директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов. О вызове в суд руководителя «Роснефти» ходатайствовали как прокурор, так и адвокаты.

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Летом 2017 года «Почта России» не смогла доставить вовремя заказное письмо ФСБ для Telegram. Письмо, в котором содержался запрос раскрыть переписку пользователей мессенджера, адресованное создателю Telegram Павлу Дурову, должно было прийти 19 июля, но дошло только 21 июля.