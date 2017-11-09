Сцены с участием Кевина Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира» переснимут за месяц до того, как картина должна выйти в кинотеатрах. Место Спейси займет Кристофер Пламмер, сообщает AP.

Скотт изначально планировал пригласить Пламера на роль миллиардера Жана Поля Гетти, но его попросили позвать актера с более известным именем. Один из собеседников агентства, связанного с производством фильма сказал, что решение переснять сцены со Спейси застигло врасплох Sony, но студия поддержала его.

Режисер фильма все также намеревается успеть переделать сцены со Спейси, чтобы кинотеатры показали «Все деньги мира» 22 декабря.

Несколько дней назад Sony отменила показ картины на фестивале Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе. Компания объяснила, что «было бы неприемлемо устраивать торжества в это трудное время».

Скандал с участием Спейси начался после того, как его обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп. Тот рассказал, что, когда ему было 14 лет, Спейси пытался заняться с ним сексом. Через пару дней актера, который признался, что он гей, обвинили в домогательствах еще несколько человек. Те, кто работали с ним на съемках «Карточного домика», рассказывали, что Спейси создал «токсичную» рабочую атмосферу из-за сексуального харассмента. Были и другие обвинения в домогательствах от тех, кому не было 18 лет.

Сколтанд-Ярд уже начал расследование по тем эпизодам, которые могли случиться в Лондоне.

Из-за скандала уже пострадала карьера Спейси.