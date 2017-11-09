Министерство юстиции США пригрозило заблокировать сделку по продаже Time Warner компании AT&T. Ведомство считает, что после слияния новая компания будет монополистом на рынке, поэтому требует перед сделкой продать некоторые активы. Об этом пишет New York Times.

CNN или DirecTV

В качестве условия одобрения сделки о слиянии Минюст потребовал от Time Warner продать группу компаний Turner Broadcasting, в которую, в частности, входит CNN. Это произошло в ходе закрытых переговоров, которые состоялись в среду – официально Минюст наличие такого предложения отрицает.

Ведомство также неофициально предложило компаниям другой вариант – продать провайдера спутникового телевидения DirecTV. Его топ-менеджеры компаний сразу назвали нереалистичным, так как DirecTV, приобретенный AT&T за $49 млрд лишь несколько лет назад, изначально предполагался как ключевой актив новой компании.

Как пишет NYT, вполне вероятно, что в случае официального требования продать Turner Broadcasting со стороны Минюста Time Warner и AT&T подадут на ведомство в суд.

Критика со стороны Трампа

Сделку неоднократно критиковал президент США Дональд Трамп, который, в частности, заявлял, что CNN намеренно негативно освещает его деятельность. В одной из своих речей он подчеркивал, что «моя администрация не одобрит сделку, потому что она сконцентрирует слишком много власти в руках у небольшого количества людей».

При этом на официальном уровне в Белом доме подчеркивают, что Трамп не имеет никакого отношения к требованию Минюста продать CNN. New York Times также отмечает, что заблокировать сделку публично призывают и противники Трампа из числа демократов Конгресса.

Как пишет издание, несколько месяцев назад AT&T наняла несколько влиятельных лоббистов, близких к вице-президенту Майку Пенсу, чтобы добиться от властей согласования сделки. Помимо этого, компания была одним из спонсоров инаугурации Трампа.

О слиянии Time Warner и AT&T стало известно в октябре 2016 года, сумма сделки составила $85,4 млрд. В Time Warner, помимо CNN, входят HBO и Warner Bros. AT&T также является одним из крупнейших операторов связи в США.