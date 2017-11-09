Это статья колумниста Bloomberg Леонида Бершидского

Самая большая проблема искусственного интеллекта не в том, что он почти во всем заменит человека. Она в том, что ему стали доверять серьезные вещи еще до того, как он научился правильно функционировать. Это все равно что позволить беспилотным автомобилям разъезжать в городе по дорогам без маркировки.

Свежий пример – популярный пост художника Джеймсом Бридлом на Medium. В нем Бридл детально разбирает сферу, обычно не привлекающую много внимания: детский контент YouTube. Всякий, кто хоть раз в жизни вручал iPad ребенку, знает, что первое, что дети находят на YouTube (даже до того, как научатся печатать) – ролики с распаковкой игрушек и детские песенки, официальные или пиратские мультфильмы с популярными персонажами вроде Свинки Пеппы. Хорошо это или плохо, решать родителям. Лично мы отняли iPad у нашей 4-летней дочери, когда заметили, что она стала с неохотой учиться и раздражалась, когда ей не давали планшет. Но то, что обнаружил Бридл, куда хуже, чем то, что заставило нас с женой принять такое решение.