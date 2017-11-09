Уровень доверия россиян сотрудникам полиции в 2017 году достиг исторического рекорда. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного 3–5 ноября 2017 года. В исследовании приняли участие 1800 жителей РФ в возрасте от 18 лет.

По данным ВЦИОМ, 67% респондентов выразили доверие полицейским своего региона. Для сравнения, в 2015–2016 годах аналогичный показатель составлял 46–47%. Уровень недоверия к сотрудникам МВД снизился в текущем году до 27%.

«В общественном сознании сложился более чем положительный образ полицейского: ему в первую очередь приписываются такие качества, как опрятность (77% россиян считают, что это качество присуще ему в большей степени, чем неряшливость), вежливость (66%), дружелюбие (66%), порядочность (65%), храбрость (65%), компетентность (64%), готовность оказать помощь (64%)», – отмечается в сообщении социологов.

Индекс оценок работы полиции в 2017 году оказался максимальным за все время измерений – 58 пунктов из 100 возможных, указывает ВЦИОМ. В прошлом и позапрошлом годах индекс находился на уровне 46 пунктов. При этом 46% участников опроса положительно оценили работу полиции в своем регионе; для сравнения, в 2016 году об этом же заявили только 24% респондентов. Негативную оценку работе МВД дали 7% участников опроса (год назад – 21%).