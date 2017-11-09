Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков 9 ноября не пришел на заседание Замоскворецкого суда. Об этом сообщает «Медиазона».

Адвокат Бученкова Светлана Сидоркина не знает, где он сейчас находится. По словам адвоката, ФСИН ищет ее подзащитного «по крайней мере с начала нынешней недели». Представитель ФСИН Наталья Бахарина заявила, что Бученков скрылся, а с 5 ноября в его квартире живут другие люди.

Корреспондент «Медиазоны» уточнил, что телефоны Бученкова и его жены недоступны.

Следующее заседание суда по делу Бученкова назначено на 10 ноября.

Бученкова арестовали в декабре 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. В начале марта 2017 года Бученкова перевели из СИЗО под домашний арест.

Обвинение считает, что во время столкновений на Болотной площади в мае 2012 года Бученков ударил полицейского. Сам Бученков утверждает, что в это время его не было в Москве – он находился в Нижнем Новгороде с отцом, матерью, братом и сестрой.