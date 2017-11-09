Фото: Carlo Allegri / Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл 8 ноября с визитом в Пекин и написал после этого твит у себя в твиттере. При этом сервис микроблогов, как и фейсбук, в Китае заблокированы. На это обратило внимание агентство Reuters.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/928267692645036032

Трамп также выложил еще один твит о своей поездке в Пекин с фотографиями. Помимо этого, президент изменил обложку своего твиттер-аккаунта и загрузил фотографию, на которой он стоит вместе со своей женой Меланьей Трамп, лидером Китая Си Цзиньпинем и его супругой Пэн Лиюань.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньинь, комментируя твиты Трампа, сказала, что существует много способов коммуникации с «внешним миром». «Кто-то использует WeChat, кто-то пользуется Weibo. У некоторых есть телефоны Apple, у других – Huawei», – сказала она на своем брифинге. Про твиттер Хуа ничего не объяснила.

«Би-би-си» указывает, что те журналисты, которые сопровождали Трампа во время его визита в Китай, могли без проблем твитить со своих телефонов с иностранными сим-картами. При этом, как правило, иностранцам во время поездок в Китай рекомендуют не пользоваться своими мобильными устройствами и даже ноутбуками.

В Китае нельзя зайти на иностранные сайты, включая многие мировые СМИ, из-за «Золотого щита» (еще иначе его называют «Великим китайским файрволом»). Проект запустили в 2003 году с целью цензурировать интернет и следить за тем, какие сайты посещают граждане КНР. Обойти «Щит» можно через VPN-сервисы, но и с ними власти страны стараются бороться.