Компания Apple предложила ФБР помочь с разблокировкой айфона Девина Келли, устроившего стрельбу в церкви в Техасе. Об этом пишет Engadget.

В ФБР пока не прокомментировали идею компании. На специальной пресс-конференции представитель ведомства признался, что у спецслужбы есть проблемы с разблокировкой телефона стрелка. Спикер не уточнил модель устройства, но, как выяснил Reuters, речь шла именно об айфоне.

Apple попросила спецслужбу направить в компании официальный юридический запрос для ускорения процедуры.

По словам представителя компании, проблема в том, что ФБР не обратилось к представителям Apple в первые 48 часов после стрельбы в Техасе. В айфоне Келли была включена функция, запрашивающая пароль, если владелец телефона в течение 48 часов им не пользовался. Обычно стрелок использовал Touch ID для доступа к смартфону при помощи отпечатка пальца.

Engadget отмечает, что Apple впервые добровольно предложила ФБР сотрудничество. До этого компания всегда отказывалась оказывать содействие в любых расследованиях.

В феврале 2016 года компания даже не стала выполнять решение суда, в котором от Apple требовали разблокировать айфон террориста из Сан-Бернардино, который убил 14 человек. Тогда глава корпорации Тим Кук говорил, что если дать ФБР доступ к одному айфону, то бюро в будущем сможет проникать в любое устройство, чтобы отслеживать данные и их владельцев.