Объем рынка рекламы в интернете по итогам одного отдельно взятого квартала впервые превысил объем рекламы на ТВ. Такой вывод можно сделать из опубликованного 9 ноября ежеквартального отчета Ассоциации Коммуникационных Агентств России.

Объем рекламы в интернете за девять месяцев оценивается в 115–116 млрд рублей, из которых 41 млрд приходится на последний квартал. Объемы рекламы на телевидении за три последних месяца оцениваются в 36–37 млрд рублей, при этом с начала года телевидение пока впереди интернета – объем рынка ТВ за этот срок составляет 116–117 млрд рублей.

Интернет остается наиболее динамичным и стабильным сегментом на рынке – в каждый из трех кварталов он показывал рост на 22–23%. Телевидение при этом увеличило темпы роста с 9% в первом квартале до 16% в третьем – в основном за счет увеличения рекламы в нишевом ТВ.

Остальные категории рекламы значительно отстают от лидеров. Объемы рынка наружной рекламы за девять месяцев оцениваются в 31,1–31, млрд рублей, рекламы в прессе – 12,4–12,6 млрд рублей, на радио – 10,3–10,5 млрд рублей. При этом реклама в прессе показывает отрицательную динамику.

Как пояснили в АКАР, рынок рекламы в России в целом возвращается на позиции, утраченные в связи с падением курса рубля и общей кризисной ситуацией, начавшейся в 2014 году.