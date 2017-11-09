Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По ее словам, арест наложен на квартиру и автомобиль режиссера, а также находящиеся на его счетах 360 тысяч рублей, €60 тысяч и $4 тысяч. Царева добавила, что решение об аресте имущества принято судом 11 октября.

Кроме того, суд арестовал имущество бывшего генерального директора «Седьмой студии» (основана Серебренниковым) Юрия Итина. Речь идет о неких золотых изделиях, а также $80 тысячах и €5 тысячах.

Серебренникова задержали в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» на спектакли. Режиссер находится под домашним арестом, как и Итин.

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Кроме Серебренникова и Итина, фигурантами дела выступают бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова. Масляева также находится под домашним арестом, Малобродского отправили в СИЗО, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

Масляева единственная признала вину, она дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела. Защита режиссера считает, что экс-бухгалтер оговорила себя.

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В конце октября по делу «Седьмой студии» также отправили под домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Ее задержали 26 октября после допроса в Следственном комитете.