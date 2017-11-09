Сначала – прыжок в темную бездну. Хотя нет, для надежности, конечно, лучше сначала гранату. И потом только шаг во тьму. Прыжок с семи метров или с двух тысяч. С парашютом или без парашюта. С парашютом или без парашюта – это, кстати, не тебе решать. Ты на войне, твое дело – четкое выполнение приказов. Граната, прыжок, а там уже, если, конечно, выживешь – просто пали во все стороны, все равно повсюду враги. Возможно, даже подкрепленные бронетехникой.

Ком а ля герр

После появления в РБК первого видео с тренировок, которые организуются Администрацией президента для «кадрового резерва» – потенциальных будущих губернаторов, молодых технократов, как принято теперь называть даже людей, разменявших пятый десяток, – много было шуток. Это ведь действительно выглядело как намеренное унижение, и много было гаданий о том, что дальше. Никто не сомневался, что хождение по мукам для потенциальных владык регионов только начинается. На днях появилось второе видео, которое добавило происходящему новых смыслов: все горит, грохочет и взрывается, будущие губернаторы, и без того друг от друга сложно отличимые, теперь еще и в камуфляже. Отстегнув парашют, будущие губернаторы идут в атаку и безропотно ложатся под бронетранспортер. Про войну государства с собственным народом любили порассуждать коммунисты в девяностые. Коммунисты, правда, и сейчас любят порассуждать про войну государства с собственным народом в девяностые. Коммунисты рассуждают, а государство, кажется, решило реализовать метафору и без стеснения начать подготовку будущих губернаторов к войне.