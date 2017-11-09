Миллиардеры и миллионеры Саудовской Аравии ищут способы вывести свои активы из страны, а также соседних государств арабского региона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, состоятельные саудовские бизнесмены ведут соответствующие переговоры с банками, управляющими компаниями и финансовыми консультантами. Кто именно намерен вывести свои активы, собеседники Bloomberg не уточнили.

8 ноября The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, написала, что власти королевства хотят конфисковать у арестованных по подозрению в коррупции принцев и бизнесменов до $800 млрд. Бизнесмены, которые задумались о выводе средств, опасаются, что на их активы наложат арест в рамках кампании по борьбе с коррупцией.

Центробанк Саудовской Аравии запросил у финансовых организаций (в том числе за рубежом) подробную информацию об активах и счетах 19 подданных королевства, заявил ранее 9 ноября источник агентства. В числе указанных лиц – те, кто до этого был задержан властями по подозрению в коррупции.

5 ноября созданный накануне комитет Саудовской Аравии по борьбе с коррупцией задержал 11 принцев из правящей семьи, четверых министров из нынешнего правительства и десятки бывших министров. Им предъявили обвинения во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении властью и растрате.