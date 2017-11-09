Астрономы обнаружили в созвездии Большой Медведицы необычную сверхновую, яркость которой не спадала почти на протяжении двух лет. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.

Обычно при взрыве сверхновой из центра звезды материя выбрасывается на высокой скорости в космическое пространство – это высвобождает энергию, из-за которой наблюдается яркое свечение. Чаще всего яркость значительно падает за три-четыре месяца по мере рассеивания выброшенной материи в межзвездном пространстве – на месте сверхновой при этом остается черная дыра или нейтронная звезда

У обнаруженной звезды, однако, яркость не снижалась на протяжении более 600 дней. Астрономы также обнаружили, что она была не на постоянном уровне, а становилась то сильнее, то слабее, как если бы звезда взрывалась снова и снова. Температура объекта, вместо предполагавшегося понижения, также все время оставалась на одном и том же уровне.

«Эта сверхновая ломает абсолютно все, что мы знаем о том, как они работают. Это самая большая загадка, с которой я столкнулся почти за десятилетие изучения звездных взрывов», – заявил «Би-би-си» один из авторов работы.

Изучив архивные данные, астрономы также выяснили, что в 1954 году в этом же месте произошел еще один взрыв сверхновой. Из этого они сделали предположение, что 63 года назад взорваться могла та же звезда. В таком случае, этот объект может быть первым обнаруженным примером пульсирующей парно-нестабильной сверхновой, существование которых раньше предполагалось только теоретически.

Предполагается, что парно-нестабильные сверхновые появлялись на ранних этапах развития Вселенной после взрывов первых звезд, которые целиком состояли из водорода и гелия и были значительно тяжелее современных массивных звезд. Тем не менее, астрономы считают, что чтобы объяснить поведение вновь обнаруженной сверхновой, возможно, придется пересмотреть всю модель эволюции массивных звезд.