Бывший руководитель федерального государственного унитарного предприятия СВЭКО Олег Филиппов был арестован 2 ноября, следует из материалов Басманного суда Москвы. С ходатайством о заключении под стражу обратились представители Следственного комитета, оперативным сопровождением дела занимается ФСБ, а решение по ходатайству СКР принимал судья Артур Карпов. Сам фигурант вину не признал и подал апелляционную жалобу.

Филиппова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии «Росбалта», в его деле присутствуют эпизоды о хищении средств. «выделенных правительством Москвы на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы столицы». Сумма контракта составила 3,9 млрд рублей. Детали обвинения не раскрываются, в ФСО и СКР на момент публикации текста на запросы Republic не ответили.

СВЭКО занимается системами безопасности. За время своего существования предприятие получило почти 20 млрд рублей по государственным контрактам, подсчитал Republic на основе сведений с портала госзакупок. Основные заказчики – структуры ФСО, Минобороны, МВД, ФСБ и ФССП, для которых предприятие ремонтировало и строило здания, обустраивало стрельбища и поставляло охранные системы. Но чуть меньше половины всех поступлений по господрядам обеспечили не силовые ведомства, а столичные власти. Сотрудничество с ними привело к тому, что прошлый год стал рекордным для СВЭКО: организация заключила договоры сразу на 9,6 млрд рублей.

Видеонаблюдение в метро и на улицах

По заказу Московского метрополитена ФГУП должно было установить «систему интеллектуального видеонаблюдения» за 4,3 млрд рублей. Система нужна была для того, чтобы сканировать лица и распознавать их; определять, кто из пассажиров подземки находится в розыскных списках правоохранительных органов; следить за перемещениями каждого, кто пользуется метро; фиксировать безбилетников, которые проходят через турникеты без оплаты; объявлять тревогу и вызывать сотрудников полиции на место происшествия. Причем в тендерной документации указано оборудование, которое следовало использовать, – камеры компании Metrovision. Как отмечала в 2016 году «Русская служба Би-би-си», камер Metrovision не существовало в природе, камеры любой другой марки требовалось согласовывать с ФСБ.

Похожий контракт был заключен с Центром организации дорожного движения (ЦОДД). За 3,9 млрд рублей ФГУП должно было поддерживать в рабочем состоянии интеллектуальную транспортную систему города: это 3300 детекторов загруженности дорог, 2254 светофора, 166 информационных табло и 2059 видеокамер. В срок, указанный в договоре, СВЭКО уложиться не удалось. Представитель организации жаловался в письме, которое было направлено в ЦОДД, что работам помешала программа столичного благоустройства «Моя улица».

Для выполнения условий соглашений по обоим тендерам в СВЭКО нашли субподрядчиков: в случае с метрополитеном это «Аквариус», в случае с ЦОДД – «Спецдорпроект». Договоры были заключены на 3,6 млрд рублей и 3,7 млрд рублей соответственно. Первая компания принадлежит фирме НКК, ею руководит главный конструктор государственной автоматизированной системы «Выборы» Александр Калинин. Один из учредителей второго субподрядчика – «Швабе», дочерняя структура госкорпорации «Ростех».

Перестановки в ФСО

СВЭКО – второе ФГУП, подведомственное ФСО, которое становится фигурантом громкого уголовного дела. Весной 2017 года обвинения были предъявлены руководителям ФГУП «Атэкс», их заподозрили в хищении средств, выделенных на строительные работы в резиденции президента «Ново-Огарево». Во главе предприятия стояли люди, близкие к петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко, который с марта 2016 года находится под стражей по делу о контрабанде элитного алкоголя. Его арест сказался на карьере нескольких влиятельных силовиков.

Вскоре после ареста Михальченко пост директора ФСО покинул Евгений Муров. Его место занял Дмитрий Кочнев, которого два собеседника Republic в спецслужбе называют инициатором масштабной кадровой ротации в ведомстве. Так, Кочнев сменил около десяти человек из числа руководящего состава. Он же инициировал уголовное дело в отношении генерала Геннадия Лопырева: до ноября 2016 года он командовал правлением ФСО на Кавказе (в ведении этого подразделения находится, например, президентская резиденция «Бочаров Ручей»).

Новым главой Службы охраны на Кавказе ФСО стал Сергей Кравченко. Наконец, пост замдиректора ФСО получил Николай Кондратюк – помощник экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, бывший глава администрации Одинцовского района Подмосковья, а с 2014 года – руководитель Службы охраны в Крыму ФСО. Преследование Олега Филиппова из СВЭКО источники Republic также называют инициативой Кочнева.