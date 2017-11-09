Прокремлевское радикальное движение SERB курировал майор Центра по противодействию экстремизму МВД Алексей Окопный. Об этом «Дождю» рассказал один из бывших членов организации Олег Чурсин.

Чурсин рассказал, что Окопный контактировал с лидером SERB Гошей Тарасевичем (Игорь Бекетов). Руководитель группы получал от майора «оперативную премию» и указания о том, «как себя вести, что делать, насколько жестко можно вести себя».

Сам Чурсин – бывший полицейский. В МВД он занимался подготовкой кадров. Чурсин ушел из SERB полгода назад. По его словам, он разочаровался в деятельности движения.

В движении «Солидарность» «Дождю» рассказали, что тоже видели Окопного на мероприятиях, которые посещали члены SERB. По словам участника «Солидарности» Дениса Юдина, полицейские регулярно сопровождали участников SERB и снимали их акции на камеру.

SERB (называют себя русским освободительным движением) – радикальная группировка, появившаяся в 2014 году. Активисты движения регулярно совершают провокационные акции. На счету SERB нападения на политика Алексея Навального, журналистку Юлию Латынину, погром на выставке американского фотографа Джока Стерджесса и неоднократные нападения на мемориал Бориса Немцова на Замоскворецком мосту.