В Ижевске в одном из многоквартирных домов обрушился подъезд. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа. В результате обрушения есть пострадавшие, их число уточняется.

Как передает РЕН-ТВ, обрушение произошло в доме на улице Удмуртская. В телеграм-канале Mash сообщается, что погиб один человек, еще трое в тяжелом состоянии. Один из пострадавших отправлен в больницу.

https://twitter.com/zlydenpisykasty/status/928607062124367873

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