Папа римский Франциск ввел запрет на продажу в Ватикане сигарет, который начнет действовать с 2018 года. Об этом пишет La Stampa.

Как пояснил руководитель пресс-службы Святого престола Грег Берк, в Ватикане не хотят поддерживать «практики, наносящие ущерб здоровью». По его словам, нельзя оправдать никакую прибыль, если она угрожает человеческим жизням.

Берк добавил, что продажа сигар в Ватикане продолжится в течение «некоторого времени», передает Reuters. Как указывает агентство, Берк объяснил разрешение на сигары тем, что дым от них «не вдыхают».

Продажа сигарет – одна из основных статей дохода Ватикана. По сниженным ценам их могут покупать пенсионеры, дипломаты и работники Ватикана. Сотрудникам Ватикана разрешено приобретать пять пачек сигарет в месяц. Многие итальянцы просят своих некурящих друзей в анклаве покупать им сигареты, потому что цены на них в Италии существенно выше из-за акцизов.