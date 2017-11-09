Объединенные Арабские Эмираты разработали план для ведения финансовой войны против Катара, с целью ослабить его валюту и разрушить экономику. Об этом пишет The Intercept со ссылкой на попавшую в распоряжение издание переписку посла ОАЭ в Соединенных Штатах.

План включает в себя манипуляции с облигациями и деривативами, его составил частный банк из Люксембурга Banque Havilland, принадлежащий британскому финансисту Дэвиду Роуленду, поддерживающему тесные отношения с руководством ОАЭ. В соответствии с планом, предполагалось снизить стоимость катарских облигаций и увеличить стоимость их страхования, в конечном счете создав валютный кризис, который истощил бы денежные резервы страны.

Истощение резервов Катара

На первом этапе плана предполагается создать оффшорный инвестиционный фонд, связи которого с ОАЭ будет сложно отследить. Этот фонд будет использовать катарские бонды, которые уже принадлежат ОАЭ, а также другие долги, которые сможет купить. Помимо этого, фонд будет покупать кредитные дефолтные свопы, которые будут рости в цене из-за снижения катарского долга.

После этого посредством фиктивных транзакций планируется снизить цену облигаций Катара: фонд, покупая и продавая одни и те же инструменты, создаст ощущение избыточного объема торгов, чтобы привлечь других трейдеров и заставить их продавать облигации, что приведет к панике на рынке. Снижение долговых цен и рост свопов окажут давление на валюту Катара – так как риал привязан к доллару США, страна будет вынуждена тратить огромные объемы денег из собственных резервов. Вместе с уже объявленной экономической блокадой в среднесрочной перспективе это может привести к существенному истощению ресурсов Катара.

Заключительный этап плана будет заключаться в создании PR-давления, чтобы нанести Катару репутационный ущерб на международном уровне – в рамках информационной компании упор будет делаться на «сомнительную» стабильность в стране. Предполагается, что союзники ОАЭ, такие как Египет и Саудовская Аравия, также на официальном уровне смогут поддержать неуверенность инвесторов своими заявлениями.

Перенос чемпионата мира по футболу

Конечной целью плана ОАЭ может являться Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре. В документах предполагается, что после начала у страны финансовых трудностей будет запущена пиар-кампания против Катара с заявлениями о том, что он не сможет позволить себе построить необходимую инфраструктуру.

После этого, как предполагается, Совет сотрудничества стран Персидского залива должен будет выступить с предложением к Катару провести матчи чемпионата мира сразу в нескольких странах региона. Соседи Катара также надеются, что их позицию разделит ФИФА: в обращении к футбольной федерации планируется представить футбол как инструмент для стабилизации региона в целом.

Переписка попала в The Intercept от хакерской группировки, которая называет себя Global Leaks. Они используют электронную почту в домене «.ru», однако при этом подчеркивают, что не связаны с российским – или с каким-нибудь другим – правительством. В самом Banque Hallivard обвинения в сговоре и наличии какого-либо тайного плана отвергли.

The Intercept – американское онлайн-издание, специализирующееся на расследованиях, связанных с утечками конфиденциальной информации. Среди прочего издание публиковало документы Эдварда Сноудена о шипионаже США за «Лабораторией Касперского», доклад АНБ о кибератаках российской разведки на разработчиков ПО для выборов США, расследование о взломе спецслужбами Великобритании и Соединенных Штатов базы данных производителя мим-карт