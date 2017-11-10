Поздно вечером 4 ноября стало известно о первых задержаниях в рамках антикоррупционной «чистки» в Саудовской Аравии – под стражей оказались 11 принцев, среди которых был племянник действующего короля и один из самых известных бизнесменов Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд. Позже стало известно, что общее число задержанных превысило 200 человек. «Чистка» отразилась на нефтяных котировках и фондовых индексах. Одни эксперты считают, что саудовский кронпринц так решил усилить свои позиции, другие – что он действительно борется с коррупцией. Republic рассказывает, что известно об этой истории.

Борьба с коррупцией

Массовые аресты начались через несколько часов после того, как Мухаммед ибн Салман Аль Сауд – наследник королевского престола – объявил о создании антикоррупционного комитета. Новый орган наделили правом расследовать, арестовывать, запрещать выезжать из страны и замораживать счета тех, кого заподозрят в коррупции.

Саудовская Аравия – страна с абсолютной монархией без конституции и независимых институтов власти, например, парламента. Поэтому, отмечает NYT, оценить коррупционные обвинения достаточно трудно. Границы между общественными фондами и состоянием королевской семьи туманны, а коррупция, как считается, широко распространена в стране.

Арестованных обвиняют в отмывании денег, взяточничестве, вымогательстве и использовании служебного положения для получения личной выгоды. Тех, кто находится под наблюдением, допросили по телефону об их финансах, но оставили на свободе. В общей сложности в результате антикоррупционного рейда заморозили больше 1700 банковских счетов.

Всего по делу о коррупции задержали 201 человека. Власти утверждают, что они нанесли ущерб на $100 млрд.

Об аресте сообщили через саудовский канал «Аль-Арабия», работа которого официально одобрена властями страны. Также, помимо принцев, арестовали главу Национальной гвардии и министра экономики. Временной «тюрьмой» для арестованных стал роскошный отель «Ритц-Карлтон».

https://www.youtube.com/watch?v=ciUTpdwTQ2s

Аравийский Лоурен Баффет

Самым громким оказался арест Аль-Валида, 62-летнего внука основателя Саудовской Аравии Абдул-Азиза Аль Сауда и одного из самых богатых во всем мире инвесторов (его состояние – $16 млрд). У него есть доли в Citigroup, Lyft, Twitter, Apple, Time Warner. Ему принадлежат несколько сетей люксовых отелей, а также Савой в Лондоне и George V в Париже. И, как полагается типичному миллиардеру с Ближнего Востока, несколько крупных лайнеров и гараж роскошных автомобилей.

Арест Аль-Валида сильно ударил по его Kingdom Holding, через которую он управляет своими активами. Цена акций компаний сразу же рухнула на 8% – это самое большое падение за пять лет. Всего за 48 часов с момента ареста Аль-Валид потерял больше миллиарда долларов.

На родине у инвестора сложился достаточно прогрессивный образ. Он, к примеру, выступал за расширение женских прав: нанимал женщин-пилотов на свои самолеты и призывал разрешить им водить машину (в королевстве это недавно сделали). В 2015 году принц раскритиковал Дональда Трампа и назвал его позором Америки.