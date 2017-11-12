Многие палеонтологи считают, что к вымиранию динозавров привело падение огромного метеорита 65 млн лет назад на территорию современной Мексики. Связь, впрочем, не прямая: в результате столкновения с Землей образовался кратер Чиксулуб диаметром 180 км; начались глобальные лесные пожары, а в атмосферу были выброшены колоссальные объемы сажи и серы, которые заслонили Солнце.

В течение нескольких дней после этого температура воздуха и воды на всей планете резко упала – на 10 градусов, а пищевая цепочка как на суше, так и в воде была разрушена. В результате динозавры, правившие планетой более 150 млн лет, просто вымерли.

Исчезновение динозавров, а также некоторых микроорганизмов и растений, в свою очередь, привело к развитию млекопитающих, которые и стали на вершине пищевой цепочки всей планеты. Но это, как утверждают японские ученые в исследовании, опубликованном 9 ноября в журнале Nature Scientific Reports, было маловероятно.

Геофизик из университета Тохоку Кунио Кайхо и исследователь Японского метеорологического агентства Нага Осима полагают, что у того самого метеорита диаметром 9 км было всего 13% шансов привести к вымиранию динозавров и появлению на Земле человека.