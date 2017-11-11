В США решили судьбу Вернона Мэдисона, убившего полицейского. Суды разбирали его дело несколько десятков лет из-за состояния его здоровья. Пока Мэдисон ждал окончательного вердикта, он частично потерял память – о совершенном преступлении он уже не помнит. Это позволило ему оспорить смертный приговор, ссылаясь на недееспособность. Однако на днях Верховный суд решил, что казнь все равно состоится.

Вопрос, можно ли судить – и казнить – человека, забывшего о своем преступлении, дискуссионный. В США преступник может быть признан недееспособным, точнее, неспособным участвовать в судебном процессе, при амнезии. Хотя в судебной практике это встречается редко.

Приговоры людям с потерей памяти актуализируют и другой вопрос – о целях наказания. В теории одна из главных целей, например, тюремного заключения – исправление преступников. На практике это работает далеко не всегда. И если человек, которого пытаются исправить, не помнит, за что его осудили, это может лишь добавить сомнений в эффективности системы наказаний.