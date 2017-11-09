8 ноября Дональд Трамп впервые прилетел в Китай в качестве президента США. Американский лидер провел встречу с председателем страны Си Цзиньпином. Политики обсудили двусторонние отношения, бизнес и ситуацию на Корейском полуострове. Republic рассказывает, о чем договорились и что обсудили лидеры США и Китая.

Китай впервые объявил о денуклеаризации КНДР. Си Цзиньпин сказал, что его страна привержена полному ядерному разоружению Корейского полуострова. В последние несколько месяцев Пекин вынужден жертвовать отношениями с Пхеньяном из-за ракетных и ядерных испытаний, которые проводит северокорейским режим. Китай неоднократно голосовал за санкции против КНДР, а в сентября 2017 года свернул большинство совместных предприятий.

Рекордные деловые сделки. Вместе с Трампом в Китай приехала большая делегация бизнесменов. Китайские и американские компании подписали сделки на сумму около $250 млрд. Детали соглашений неизвестны. Трамп похвалил подход Китая к торговле. Президент США сказал, что не винит китайцев в том, что они «воспользовались другой страной ради выгоды собственных граждан».

Трамп и Си Цзиньпин много хвалили друг друга. Известно, что президент США в ходе своей предвыборной кампании много говорил о китайском бизнесе. Чаще всего, Трамп довольно резко высказывал свое недовольство текущими торговыми условиями и винил в этом Китай. Тем не менее, в Пекине американский лидер во время торжественного ужина назвал Китай «великолепной страной с сильной культурой и яркой историей». В ответ Си Цзиньпин назвал приезд Трампа «историческим» и выразил надежду, что переговоры приведут к «процветанию» двусторонних отношений.

Трамп вновь показал видео, на котором его внучка поет на китайском. На ужине Трамп достал планшет и показал Си Цзиньпину ролик со своей внучкой Арабеллой. Шестилетняя девочка читает стихи на мандарине и поет китайскую песню. Этот же ролик лидеры двух стран смотрели в апреле 2017 года, когда Си Цзиньпин приезжал с официальным визитом в США.

https://www.youtube.com/watch?v=gB7elfJCnVo

Трамп смог написать твит, несмотря на запрет сервиса в Китае. Президент США написал в твиттер, когда приехал в Китай, а потом выложил несколько фотографий о своей поездке. Трамп даже изменил обложку своего профиля, загрузив туда совместное фото с супругой Меланьей, Си Цзиньпином и его женой Пэн Люиань. Представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньинь, комментируя твиты Трампа, сказала, что существует много способов коммуникации с «внешним миром». «Кто-то использует WeChat, кто-то пользуется Weibo. У некоторых есть телефоны Apple, у других – Huawei», – сказала она на своем брифинге. Про твиттер Хуа ничего не объяснила. В Китае твиттер заблокирован, как и многие другие иностранные соцсети.