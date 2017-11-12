Кипящие в обществе конфликты вокруг истории в принципе нормальны для любого общества. Но эти конфликты могут быть разрешены только политически – если бы политика у нас была. Ожесточение, которое мы иногда наблюдаем в боях за историю, – это компенсация отсутствия механизмов налаживания политического обсуждения определенных общественных вопросов, а вовсе не следствие проблем с образами прошлого.

История сегодня

«Вон там – кинотеатр “Космос”, в него въехал тот самый грузовик из-за проката “Матильды”. На этом городском пруду хотели остров насыпать и еще одну церковь построить, но жители протестовали, теперь уже не построят. А еще у нас открылся исторический парк “Россия – моя история”. Кажется, там будут рассказывать историю, альтернативную той, что в Ельцин-центре», – все это говорит мне собеседница, с которой мы прогуливаемся по Екатеринбургу, куда я приехал посмотреть IV Уральскую индустриальную биеннале.

Среди проектов биеннале истории тоже, кстати, предостаточно. Прежде всего связанной с советско-индустриальной и архитектурно-авангардной историей Урала. Есть история того предприятия, в здании которого разместилась основная площадка биеннале и которое, похоже, пойдет под снос. И еще там выставлена коллекция современных молодежных фэнзинов (модный самиздат). А вот в екатеринбургском Храме на Крови расположилась «царская выставка» «С любовью к России», проходящая по благословению местного митрополита. Выставка оформлена в трогательной эстетике самодельных советских стенгазет: не зины, конечно, но тоже вполне винтажно.