Лауреатами премии свободы имени Андрея Сахарова в 2017 году стали «Новая газета» и Комитет по предотвращению пыток. Об этом сообщается на сайте Норвежского Хельсинкского комитета.

Награда присуждена за усилия журналистов и правозащитников по борьбе с нарушениями прав человека и пытками в России.

Церемония вручения премии пройдет в Осло 23 ноября. В ней примут участие журналист «Новой газеты» Елена Милашина и заместитель директора Комитета по предотвращению пыток Ольга Садовская.

Ранее редакция «Новой газеты» и журналист издания Худоберди Нурматов (Али Феруз) получили орден мужества имени Сахарова. Всего в списке награжденных оказалось более 30 СМИ, удостоенных ордена как «лучшие <…> независимые СМИ на постсоветском пространстве, которые в сложных, порой экстремальных условиях доносят до своих читателей, слушателей и зрителей правду».

«Новая газета» в апреле 2017 года опубликовала материал о преследованиях геев в Чечне, а позднее рассказала о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в республике. Чеченские власти все обвинения отвергали. В июле «Новая» сообщила об убийстве 27 человек, задержанных в разных районах Чечни после декабрьского нападения на полицейских в Грозном. По информации «Дождя», убитые имели отношение «к нападению на родовое село Рамзана Кадырова» Центарой в 2010 году. Телеканал писал, что «их похоронили в могилах без опознавательных знаков». Власти Чечни назвали эту информацию «ложной».