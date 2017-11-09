Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты четырех российских лыжников на Олимпиаде-2014 в Сочи и пожизненно отстранил их от соревнований. Дисквалификацию получили Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгений Шаповалов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В Сочи на счету Вылегжанина были две серебрянные медали за марафон и командный спринт. Остальные лыжники на Олимпийских играх 2014 года наград не завоевали.

1 ноября МОК лишил медалей россиянина Александра Легкова. Лыжника тоже пожизненно дисквалифицировали. В Сочи он завоевал золото в марафоне на 50 километров и серебро в эстафете 4×10 километров.

Вылегжанин и Легков упоминались в показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он утверждал, что они принимали допинг при помощи чиновников Минспорта и ФСБ. На основе данных Родченкова независимый эксперт Ричард Макларен провел расследование и рассказал о многолетней схеме допинга в российском спорте.

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8 ноября в России на Родченкова завели второе уголовное дело. Дело возбудили по части 2 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного следствия). По версии следствия, Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский пытались связаться с экс-директором Антидопингового центра Марией Дикунец. Они предлагали ей передать им результаты первичного тестирования спортсменов. За это ей предлагали денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде и гражданство одной из этих стран. До этого Родченкова обвинили в превышении служебных полномочий.