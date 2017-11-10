Экономический, культурный и туристический потенциал Казани настолько высок, что позволяет поставить ее по любому показателю выше всех других региональных центров России. В Казани была Универсиада, в Казани проводятся спортивные состязания самого высокого международного класса вплоть до чемпионатов мира, Казань не так давно отметила (пусть и спорное с точки зрения достоверности даты, но это не имеет значения) свое тысячелетие, накануне которого город был перестроен так масштабно, что это не снилось даже Сергею Собянину с его реновацией. Казань по праву можно назвать российской Барселоной. Может быть, в контексте событий в Каталонии такое сравнение производит несколько зловещее впечатление, но так даже лучше, потому что вообще-то да, Казань российская Барселона во всех смыслах.

Если это не кризис, то как тогда выглядит кризис? Второй раз за несколько месяцев Москва и Казань, избегая, впрочем, лобового столкновения, занимают непримиримо жесткие противоположные позиции по вопросам, моментально превращающимся из почти технических в острые политические или даже больше, чем политические, – исторические и идеологические.