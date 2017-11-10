Власти США наняли для охраны своего посольства и консульств в России холдинг «Элит Секьюрити», созданный ветераном советской внешней разведки генералом СВР Виктором Будановым. Об этом в номере от 10 ноября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в охранной отрасли.

В Госдепартаменте сообщили о заключении контракта с российским холдингом в конце октября 2017 года в силу «исключительных и неотложных» обстоятельств. Договор заключен без конкурса, за охрану посольства США в Москве и консульств в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге в течение года структуры холдинга «Элит Секьюрити» получат около $2,8 млн.

В документе Госдепартамента отмечается, что ведомство обращалось к американским охранным агентствам, но у них не оказалось ни лицензий, ни желания для работы в России. Что касается российских фирм, чиновники из США провели исследование рынка и нашли только одну компанию, у которой имелись лицензии и право оказывать охранные услуги во всех регионах, где присутствует американская дипмиссия.

Заметка дополняется.