Вирус, созданный специалистами ЦРУ для получения данных с компьютеров пользователей, маскировался под софт других компаний, в частности, «Лаборатории Касперского». Об этом вечером 9 ноября сообщил WikiLeaks, опубликовав досье Vault 8.

В WikiLeaks обнаружили три случая, когда программа ЦРУ под названием Hive имитировала сертификаты «Лаборатории Касперского».

Основатель компании Евгений Касперский после изучения Vault 8 подтвердил, что от имени его «Лаборатории» использовались фальшивые сертификаты. Он заверил, что софт «Касперского» и клиенты фирмы не пострадали. Кто именно создавал поддельные сертификаты, Касперский не уточнил.

https://twitter.com/e_kaspersky/status/928729434982625282

Ранее власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже и связях с российскими спецслужбами. В октябре источники The Wall Street Journal и The Washington Post сообщили, что антивирус Касперского использовался хакерами для доступа в домашний компьютер одного из подрядчиков Агентства национальной безопасности США, после чего кибермошенники получили доступ к закрытым данным АНБ.

Позднее The New York Times и WashPost со ссылкой на источники написали, что израильская разведка обнаружила на компьютерах «Лаборатории Касперского» «хакерское ПО», источником которого могло быть только АНБ. В самой «Лаборатории» признали, что в ее распоряжении оказались закрытые файлы АНБ, но это произошло случайно.

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В июле правительство США обязало государственные структуры отказаться от закупок программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Это произошло после статьи Bloomberg, в которой говорилось о секретном проекте «Касперского» и ФСБ, а также сотрудничестве компании с российскими спецслужбами и передаче им сведений о хакерах. В «Лаборатории» неоднократно отвергали связи с «любым правительством, включая Россию», а также свою причастность к действиям кибермошенников.