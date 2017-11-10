Российских студентов массово выселят из общежитий из-за проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как пишет «Коммерсантъ», руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре в соответствии с рекомендациями Минобрнауки занялось изменениями учебных программ и расписаний экзаменов, чтобы иногородние учащиеся успели покинуть общежития до начала ЧМ-2018.

Как указывает газета, освободившиеся места в общежитиях займут полицейские и сотрудники Нацгвардии, которые будут обеспечивать безопасность матчей. Среди вузов, общежития которых предполагается использовать для расселения сотрудников правоохранительных органов, издание упомянуло Нижегородскую государственную медицинскую академию, Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского, Нижегородский государственный технический университет, Самарский госуниверситет путей сообщения.

Российский студенческий союз (РСС) обратился с жалобами на ситуацию к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Так, глава РСС Василий Михайлов указал, что «принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно», кроме того, из-за выселения учащиеся лишатся возможности присутствовать на чемпионате, «ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше».

В Минобрнауки подтвердили «Коммерсанту», что разработали соответствующие рекомендации по поручению правительства. В Минобрнауки пообещали соблюсти права студентов, а также отметили, что некоторые вузы будут размещать на своей территории сотрудников силовых структур на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.