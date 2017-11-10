Компания Netsafe запустила в Новой Зеландии проект Re:scam, призванный бороться с интернет-мошенниками. Натренированные боты вступают в контакт с вымогателями и заставляют их думать, что они общаются с реальными людьми. Об этом пишет Guardian.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jPajqAJWiNA

Суть проекта – отвлечь внимание мошенников от реальных людей, пока они будут переписываться с ботом. Netsafe придумали программу, которая использует юмор, местный сленг и даже делает ошибки в сообщениях, чтобы больше походить на настоящего пользователя.

В первые сутки разработчики Re:scam отправили ботам около шести тысяч писем от мошенников. В итоге, авторы проекты зарегистрировали не меньше тысячи активных переписок. Одна из бесед растянулась на 20 писем.

По словам автора проекта Мартина Кокера, в будущем боты будут становится только умнее, потому что программа продолжит обучаться на основе уже проведенных бесед. Чатбот будет улучшать свои навыки коммуникации и становиться все более правдоподобным. Кокер считает, что большинство мошенников не особо проницательны, поэтому могут долго не осознавать, что общаются с ботом.

Кибермошенничество – одна из самых актуальных проблем для Новой Зеландии. Страна ежегодно теряет около 250 млн новозеландских долларов из-за преступлений в сети.