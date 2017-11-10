В Ижевске 9 октября обрушился подъезд многоквартирного дома. Жертвами инцидента, по последним данным, стали шесть человек. Republic собрал данные, известные к этому часу.

Инцидент произошел 9 октября около 15:30 по местному времени. Обрушился угловой подъезд, в котором было 16 квартир; в них проживали 99 человек. По заявлениям очевидцев, взрыв произошел на уровне третьего-четвертого этажа, после чего панельные секции подъезда с первого по девятый этаж практически мгновенно сложились.

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По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Специалисты СК установили, что эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже; другие подробности пока неясны. Версия теракта в качестве основной с самого начала не рассматривалась.

Жертвами взрыва стали шесть человек, среди них двое детей. Тела четверых из погибших уже опознаны. Еще пятеро человек получили легкие ранения. На данный момент, по предварительным данным, под завалами могут находиться еще два человека.

Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура. Власти региона выплатят семьям погибших компенсации в размере одного миллиона рублей.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Там работают свыше тысячи человек и более 180 единиц техники. Руководит разбором завалов глава МЧС Владимир Пучков. В ведомстве заявили, что поисковая операция завершится до 23:00 пятницы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Расследованием дела будет заниматься центральный аппарат СК РФ. Помимо этого, полиция возбудила дело по факту ложного сообщения о минировании (статья 207 УК РФ) – после обрушения здания неизвестные заявили о взрывном устройстве в школе, где были временно размещены жильцы обрушившегося дома.

Вопросы о дальнейшей судьбе дома будут решаться совместно с местными жителями и властями. Глава МЧС заявил, что предварительная информация о состоянии несущих конструкций уцелевшей части здания будет доступна уже к концу дня пятницы.