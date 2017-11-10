Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на телеведущую Регину Дубовицкую.

Информацию о смерти Задорнова подтвердил РБК его коллега Роман Карцев. «Я с ним лежал вместе в одной больнице в Москве, я знал, что он очень болен», – добавил он.

В октябре 2016 года Задорнов подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что у него диагностировали рак мозга. Он лечился в том числе в берлинской клинике «Шарите».

«Хочу сказать несколько слов в защиту клиники в Германии. Лечение там было успешным, и немецкие врачи вовсе не отказались от меня. Первые результаты в реабилитации были достигнуты именно в Германии. Я продолжаю традиционное лечение и очень благодарен врачам московской клиники, в которой сейчас нахожусь. Они делают все возможное и невозможное, чтобы я скорее выздоровел», – писал сатирик 10 октября 2017 года.

Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. В 1974 году он окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик. В середине 1980-х годов Задорнов возглавлял отдел сатиры и юмора в журнале «Юность», на телевидении выступал с собственными юмористическими и сатирическими произведениями с 1982 года.

Юрий Сапрыкин – о Михаиле Задорнове:

Задорнов, каким он останется в памяти – автор одной темы: его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от «выезда в загранпоездку».

100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят. Сначала, в конце 80-х, он пишет об этом иронически – мол, как можно не воровать, если можно воровать; потом насмешка над русской кривизной и убогостью сменяется восхищением перед русской смекалочкой – условные «американцы», фанатично следующие инструкциям и законам, на ее фоне выглядят туповатыми («воо дуракии-то!»), в итоге все приходит к воспеванию особого пути, фоменковщине, изысканиям в этимологии и утверждениям, что Русь произошла от этрусков.

По этой психологической кривой улетели в постсоветское время многие, Задорнов лишь компактно сформулировал ее в словах. Интересно, что к моменту его ухода Россия стала во многих бытовых чертах похожа на Запад, который поразил его тридцать лет назад, а американские институции что-то и вправду выглядят не блестяще.

Впрочем, из всего наследия автора я могу сейчас вспомнить лишь один диалог из старого рассказа в журнале «Юность», кажется, о том, как пациент психбольницы представляет, что проходит собеседование в разведчики: «Вы владеете языком? – В совершенстве! – Будете наклеивать марки на конверты!»; очень похоже на краткое резюме всех его геополитических изысканий, если не вообще судьбы.

Источник. Публикуется с разрешения автора.